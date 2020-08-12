Кравчук пропонує замість "особливого статусу" Донбасу ввести "особливу систему управління"

"Ми пропонуємо замість загального поняття "особливий статус" Донбасу внести інші поняття….і закон України, який готується та майже готовий по тим питанням, які стосуються Донбасу та війни…Ми просимо зрозуміти нас та врахувати таке формулювання як "особливий режим адміністративного управління" і це відповідає тим реформам, які проводяться в Україні по місцевому самоврядуванню та нашим законам, які прийняті", - розповів Кравчук.

Нагадаємо, голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що компроміси, на які може піти Україна задля досягнення миру на Донбасі, стосуються особливостей місцевого самоврядування, також можна запропонувати для Донецької та Луганської областей вільну економічну зону.

Як повідомлялося, Шмигаль розповів, як працюватимуть "вільні економічні зони" на Донбасі.