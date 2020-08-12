Кравчук предлагает вместо "особого статуса" Донбасса ввести "особую систему управления"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73463 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100103 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124014 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105772 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125711 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100846 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101742 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103804 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101878 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кравчук предлагает вместо "особого статуса" Донбасса ввести "особую систему управления"

Кравчук предлагает вместо "особого статуса" Донбасса ввести "особую систему управления"

Киев  •  УНН

 • 17760 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что вместо "особого статуса" Донбасса предлагается ввести "особый режим административного управления". Об этом рассказал Кравчук рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" Донбасса внести другие понятия... и закон Украины, который готовится и почти готов по тем вопросам, которые касаются Донбасса и войны... Мы просим понять нас и учесть такую формулировку как "особый режим административного управления" и это соответствует тем реформам, которые проводятся в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые приняты", - рассказал Кравчук.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что компромиссы, на которые может пойти Украина ради достижения мира на Донбассе, касающиеся особенностей местного самоуправления, также можно предложить для Донецкой и Луганской областей свободную экономическую зону.

Как сообщалось, Шмыгаль рассказал, как будут работать "свободные экономические зоны" на Донбассе.

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