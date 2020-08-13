Кравчук рассказал, почему выборы на Донбассе не состоятся

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73463 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100107 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124020 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105775 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125717 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100848 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101744 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103805 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101878 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

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Кравчук рассказал, почему выборы на Донбассе не состоятся

Кравчук рассказал, почему выборы на Донбассе не состоятся

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся, потому что там много "заробитчан с оружием", которые никому не подчиняются. Нет гарантии, что они оружия не используют. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью Украинскому радио, передает УНН.

"Ну кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, там люди добровольцы так называемые. Есть, говорят, ну не говорят, а я знаю, люди из Бразилии, Киргизии. Чего приехали туда люди? Зарабатывать деньги, они стреляют, не защищая землю или с желанием убрать эту землю, она им не нужна. Они заробитчане, а у них есть оружие", - сказал Кравчук.

По его словам, платит им тот, кто их приглашает - страна-агрессор.

"Какие могут быть выборы, когда там сидит человек, который никому не подчиняется. Кто может гарантировать, что он не использует оружие. Какие выборы?" - сказал Кравчук.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что вместо "особого статуса" Донбасса предлагается ввести "особый режим административного управления".

Украинские Национальные Новости

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