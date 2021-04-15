Кравчук прокоментував свої слова щодо обіцянки стріляти у російських окупантів до останнього

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Леонід Кравчук прокоментував свої слова про те, що у російських окупантів він “стрілятиме до останнього, поки руки будуть тримати зброю”.

“Не шкодую, не один я це сказав, думають, можливо мільйони. Я переконаний, що кожен українець в такий важкий для України час є одночасно захисником, патріотом, громадянином. Візьміть ту саму Швейцарію. У кожній родині є зброя. І вона може бути використана для захисту своєї землі, народу. Я трохи перебільшив, бо у мене вік уже такий „не стрілецький“. Але останнім часом я брав участь в різних змаганнях, принаймні не було такого випадку, щоб я не потрапив в ціль”, — сказав Кравчук.

Нагадаємо

7 квітня Леонід Кравчук заявив, що готовий стріляти у ворога в разі повномасштабного вторгнення в Україну. Під час відеоконференції загального засідання ТКГ він запропонував введення механізму додаткового контролю за дотриманням режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

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