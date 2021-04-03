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"Не будемо ніколи йти війною на Донбас": Кравчук розповів про ситуацію з окупованими територіями

Київ • УНН

 • 17466 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Україна не залишить жителів тимчасово окупованих територій без уваги і буде робити все для того, щоб вони інтегрувалися в українську дійсність і жили на основі закону, демократії, свободи. І Україна буде вирішувати питання з окупованими територіями переговорами, а не війною. Про це в інтерв'ю на телеканалі "Дом" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, передає УНН.

"Не будемо ніколи йти війною на Донбас": Кравчук розповів про ситуацію з окупованими територіями

Кравчук наголосив, що життя в Україні — не таке, як показує російсько-кремлівська пропаганда, і запевнив, що наша держава налаштована тільки на мир.

Цитата:

"Ми не будемо ніколи йти війною на Донбас. Ми будемо тільки домовлятися. Ми відповідаємо військовими діями, але не ініціюємо їх. Я заявляв і заявляю: ми не будемо сидіти і мовчати, поки нас вбивають. Ми будемо відповідати вогнем на вогонь. Добром — на добро", — сказав Кравчук.

Деталі

"Ми будемо робити все для того, щоб вони не були людьми, яких не визнає світ. Щоб вони могли спокійно подорожувати світом, Європою, що зараз для них проблематично", — сказав Кравчук, говорячи про жителів окупованих територій.

Він акцентував, що люди з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей мають жити в демократичному суспільстві і використовувати принципи демократії і свободи для вирішення своїх проблем як особистого, так і суспільного характеру.

"Ми будемо все для цього робити, але ми просимо і їх замислитись. Щоб були якісь відповідні дії. Щоб ми бачили їх інтерес бути з Україною. Щоб люди розуміли, що пропаганда, яка ведеться на території непідконтрольній Україні Донецької та Луганської областей, — це обман, придумані або надумані речі", — вказав глава української делегації в ТКГ.

Доповнення

Останній часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що вздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.

Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді, як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

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