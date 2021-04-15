Кравчук прокомментировал свои слова об обещании стрелять в русских оккупантов до последнего

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Леонид Кравчук прокомментировал свои слова о том, что в российских оккупантов он “стрелять до последнего, пока руки будут держать оружие”.

“Не жалею, не один я это сказал, думают, возможно миллионы. Я убежден, что каждый украинец в такое трудное для Украины время является одновременно защитником, патриотом, гражданином. Возьмите ту же Швейцарию. В каждой семье есть оружие. И она может быть использована для защиты своей земли, народа. Я немного преувеличил, потому что у меня возраст уже такой „не стрелковый“. Но в последнее время я участвовал в различных соревнованиях, по крайней мере не было такого случая, чтобы я не попал в цель ”, - сказал Кравчук.

Напомним

7 апреля Леонид Кравчук заявил, что готов стрелять во врага в случае полномасштабного вторжения в Украину. Во время видеоконференции общего заседания ТКГ он предложил введение механизма дополнительного контроля за соблюдением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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