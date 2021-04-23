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Кравчук пояснив, за яких умов Зеленський може зустрітись із Путіним

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що Президент України Володимир Зеленський не може провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в будь-якій країні поки останній не погодиться розмовляти про Донбас. Про це Кравчук розповів в коментарі журналісту УНН.

Цитата

“Путін сказав, що він готовий зустрітися з Зеленським в Москві в будь-який зручний для нього час і додав, що він не збирається оговорювати питання Донбасу. Тоді виникає запитання, а що обговорювати в Москві з агресором, коли йде війна, коли помирають люди, а Зеленський їде до Путіна і невідомий порядок денний. При такому підході Президент Зеленський не може їхати в Москву”, — сказав Кравчук.

Деталі

За його словами, Зеленський не може провести переговори з Путіним в будь-якій країні поки останній не погодиться обговорювати проблему Донбасу.

“Не може, бо якби він на це погодився (зустрітися з Путіним - ред.) то він йде на розмову з агресором і не вирішує основного питання — миру на Донбасі та припинення агресії, виведення російських військ, найманців, російської зброї повністю з української території”, — сказав Кравчук.

Також Кравчук зазначив, що якби Путін прагнув до миру він би взяв на озброєння запрошення Зеленського зустрітися на Донбасі.

“Подивитися і прийняти рішення в інтересах народу, а не амбіцій. От коли б таке рішення прийняли, і мир був встановлений, от тоді можна зустрічатися з Путіним”, — сказав Кравчук.

Додамо

За словами першого президента, Україні дійсно потрібно відпрацювати нові відносини з Росією, але після війни.

“Не можна жити маючи на кордоні такого ворога. Але це може бути здійснено тільки після завершення війни. До тих пір поки Росія не припинить агресію проти України, не виведе своїх окупаційних військ і скаже, що Україна є незалежною, самостійною державою і сама формує свою зовнішню та внутрішню політику ніяких зустрічей загального характеру бути не може”, — наголосив Голова української делегації у Тристоронній контактній групі.

Окрім того, Кравчук коментуючи готовність прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу допомогти у відповідь на запит української сторони стати посередником на переговорах між Україною і Росією, заявив, що Україна ставиться з повагою до кожної країни, яка готова допомогти зупинити війну.

“Будь-якої країни, яка виступить з такою прекрасною місією, як бути посередником між Росією та Україною у війні яка йде для того, щоб її припинити. Тому я підтримую таку заяву, але в якій формі? Скажемо Україна погоджується, а Росія ні значить нічого не вийде”, — зазначив Кравчук.

Контекст

20 квітня Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

Путін 22 квітня відмовився від зустрічі на Донбасі, заявивши у відповідь про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — у Москві, а з питань Донбасу порадив спершу поговорити із “ДНР” та “ЛНР”. За словами Путіна, якщо Зеленський хоче почати відновлення відносин з РФ, Москва буде це вітати.

Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.

На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин напередодні відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович. “Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Доповнення

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу проявив готовність допомогти у відповідь на запит української сторони стати посередником на переговорах між Україною і Росією.

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