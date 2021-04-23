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Кравчук объяснил, при каких условиях Зеленский может встретиться с Путиным

Кравчук объяснил, при каких условиях Зеленский может встретиться с Путиным

Киев  •  УНН

 • 36716 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Президент Украины Владимир Зеленский не может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в любой стране пока последний не согласится разговаривать о Донбассе. Об этом Кравчук рассказал в комментарии журналисту УНН.

Цитата

"Путин сказал, что он готов встретиться с Зеленским в Москве в любое удобное для него время и добавил, что он не собирается оговаривать вопросы Донбасса. Тогда возникает вопрос, а что обсуждать в Москве с агрессором, когда идет война, когда умирают люди, а Зеленский едет к Путину и неизвестна повестка дня? При таком подходе Президент Зеленский не может ехать в Москву", - сказал Кравчук.

Детали

По его словам, Зеленский не может провести переговоры с Путиным в любой стране пока последний не согласится обсуждать проблему Донбасса.

"Не может, потому что если бы он на это согласился (встретиться с Путиным - ред.), то он идет на разговор с агрессором и не решает основного вопроса - мира на Донбассе и прекращения агрессии, вывода российских войск, наемников, российского оружия полностью с украинской территории", - сказал Кравчук.

Также Кравчук отметил, что если бы Путин стремился к миру он бы взял на вооружение приглашение Зеленского встретиться на Донбассе.

"Посмотреть и принять решение в интересах народа, а не амбиций. Вот если бы такое решение приняли, и мир был установлен, вот тогда можно встречаться с Путиным", - сказал Кравчук.

Добавим

По словам первого президента, Украине действительно нужно отработать новые отношения с Россией, но после войны.

"Нельзя жить имея на границе такого врага. Но это может быть осуществлено только после завершения войны. До тех пор пока Россия не прекратит агрессию против Украины, не выведет свои оккупационные войска и скажет, что Украина является независимым, самостоятельным государством и сама формирует свою внешнюю и внутреннюю политику никаких встреч общего характера быть не может", - подчеркнул глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, Кравчук, комментируя готовность премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху помочь в ответ на запрос украинской стороны стать посредником на переговорах между Украиной и Россией, заявил, что Украина относится с уважением к каждой стране, которая готова помочь остановить войну.

"Любая страна, которая выступит с такой прекрасной миссией, как быть посредником между Россией и Украиной в войне, которая идет, для того, чтобы ее прекратить. Поэтому я поддерживаю такое заявление, но в какой форме? Скажем Украина соглашается, а Россия нет - значит ничего не получится", - отметил Кравчук.

Контекст

20 апреля Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин 22 апреля отказался от встречи на Донбассе, заявив в ответ о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а относительно Донбасса посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР". По словам Путина, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с РФ, Москва будет это приветствовать.

После этого в Офисе Президента сообщили УНН, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

На фоне таких заявлений главари "ДНР" и "ЛНР" тоже пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров накануне отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович.

"Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Дополнение

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проявил готовность помочь в ответ на запрос украинской стороны стать посредником на переговорах между Украиной и Россией.

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