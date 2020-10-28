Кравчук підтримує зменшення кількості нардепів: це необхідний крок

“Це необхідний крок. Це питання вже давно вирішувалося. У 2002 році Леонід Кучма поставив на опитування це питання. І тоді здається 92% людей проголосувало за скорочення. Але ж для цього треба було ще й у Верховній раді проголосувати. Ніяких референдумів не треба проводити. Варто було дати лише природне пояснення. І більше нічого”, - зазначив політик.

Також, Леонід Кравчук спростував міф, що кількість депутатів визначили за кількістю стільців у залі Верховної Ради.

“Ні, у Раді було не 450 місць і не через це у нас така кількість обранців. Якщо не помиляюся, то місць було 650, разом із балконом. Потім балкон вирішили віддати для гостей і залишилося, я не пам'ятаю точно скільки, але начеб-то 500 місць. Тобто, кількість народних депутатів не пов'язана з кількістю місць у сесійній залі”, - зазначив перший президент України.

За словами політика, така кількість народних обранців пов'язана з прикладами інших держав.

“Скажімо, в Туреччині було приблизно стільки ж населення, як і у нас. У них приблизно така ж кількість депутатів. За радянських часів у нас було 650, а потім подивилися, що в інших країнах, навіть більших за Україну, депутатів менше й ми скоротили їх кількість, ще за декілька років до Незалежності”, - резюмував Кравчук.

Зазначимо, що згідно з обробкою 74% анкет загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” 89,60% громадян підтримали ідею скорочення кількості народних депутатів до 300.

Нагадаємо, що 4 лютого 2020 року Рада попередньо схвалила скорочення кількості нардепів. Додамо, що потрібно набрати 300 голосів в парламенті, щоб внести зміни до Конституції України.