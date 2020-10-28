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Кравчук поддерживает уменьшение количества нардепов: это необходимый шаг

Кравчук поддерживает уменьшение количества нардепов: это необходимый шаг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Уменьшение количества депутатов Верховной Рады Украины до 300 является необходимым шагом. Об этом УНН заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в трехстороннем контактной группе Леонид Кравчук.

"Это необходимый шаг. Этот вопрос уже давно решался. В 2002 году Леонид Кучма поставил на опрос этот вопрос. И тогда кажется 92% людей проголосовало за сокращение. Но для этого надо было еще и в Верховной Раде проголосовать. Никаких референдумов не надо проводить. Стоило дать только естественное объяснение. И больше ничего", - отметил политик.

Также, Леонид Кравчук опроверг миф, что количество депутатов определили по количеству стульев в зале Верховной Рады.

"Нет, в Раде было не 450 мест и не из-за этого у нас такое количество избранников. Если не ошибаюсь, то мест было 650, вместе с балконом. Затем балкон решили отдать для гостей и осталось, я не помню точно сколько, но будто бы 500 мест. То есть, количество народных депутатов не связано с количеством мест в сессионном зале", - отметил первый президент Украины.

По словам политика, такое количество народных избранников связано с примерами других государств.

"Скажем, в Турции было примерно столько же населения, как и у нас. В них примерно такое же количество депутатов. В советское время у нас было 650, а потом посмотрели, что в других странах, даже превышающих Украину, депутатов меньше и мы сократили их количество, еще за несколько лет до Независимости", - резюмировал Кравчук.

Отметим, что согласно с обработкой 74% анкет всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" 89,60% граждан поддержали идею сокращения количества народных депутатов до 300.

Напомним, что 4 февраля 2020 года Рада предварительно одобрила сокращение количества нардепов. Добавим, что нужно набрать 300 голосов в парламенте, чтобы внести изменения в Конституцию Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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