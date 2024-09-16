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Кравченко привітав захисників неба із 635 Окремого зенітно-кулеметного батальйону із річницею заснування

Кравченко привітав захисників неба із 635 Окремого зенітно-кулеметного батальйону із річницею заснування

Київ • УНН

 • 17124 перегляди

Начальник Київської ОВА привітав 635 зенітно-кулеметний батальйон з річницею. Київська ОВА разом з районами, відповідальним бізнесом та благодійниками передали військовим 72 пікапи для виконання бойових завдань.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко привітав військових 635 Окремого зенітно-кулеметного батальйону із річницею заснування частини, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

"Кожна ніч для захисників неба – це виклик. Бо боронити українське небо та життя українців – велика відповідальність. Сьогодні привітав з річницею заснування 635 Окремий зенітно-кулеметний батальйон. Це неймовірні Герої, які захищають небо Київщини. Після сьогоднішньої нелегкої ночі через повітряну атаку росіян, було ще почесніше подякувати кожному з них. І побажати, щоб кожне "полювання" на російський шахед чи ракету було вдалим", – зазначив Руслан Кравченко.

Він нагадав, що Київська ОВА разом з районами, відповідальним бізнесом та благодійниками передали військовим 72 пікапи для виконання бойових завдань, 41 із них – подарувала "АВТ Баварія".

За кошти області всі позашляховики обладнали турелями, тепловізійними прицілами, електронними планшетами, смартфонами, джерелами безперебійного живлення, пошуковими прожекторами, системами зв’язку та відеозапису. Крім того, райони та бізнес придбали для наших "ловців" ворожих цілей 5 мікроавтобусів.

"Привіз на огляд хлопцям ще один експериментальний позашляховик. Якщо повністю підійде для виконання бойових завдань – шукатимемо кошти для придбання декількох одиниць. Результати роботи наших Героїв вражають. Працюємо разом на Перемогу, щоб збитих повітряних цілей було ще більше і мешканці Київщини завжди були в безпеці", – наголосив Руслан Кравченко.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Київщина

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