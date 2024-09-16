Кравченко поздравил защитников неба из 635 Отдельного зенитно-пулеметного батальона с годовщиной основания

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко поздравил военных 635 Отдельного зенитно-пулеметного батальона с годовщиной основания части, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Каждая ночь для защитников неба - это вызов. Потому что защищать украинское небо и жизнь украинцев - большая ответственность. Сегодня поздравил с годовщиной основания 635 Отдельный зенитно-пулеметный батальон. Это невероятные Герои, которые защищают небо Киевщины. После сегодняшней нелегкой ночи из-за воздушной атаки россиян, было еще почетнее поблагодарить каждого из них. И пожелать, чтобы каждая "охота" на российский шахед или ракету была удачной", - отметил Руслан Кравченко.

Он напомнил, что Киевская ОВА вместе с районами, ответственным бизнесом и благотворителями передали военным 72 пикапа для выполнения боевых задач, 41 из них - подарила "АВТ Бавария".

За средства области все внедорожники оборудовали турелями, тепловизионными прицелами, электронными планшетами, смартфонами, источниками бесперебойного питания, поисковыми прожекторами, системами связи и видеозаписи. Кроме того, районы и бизнес приобрели для наших "ловцов" вражеских целей 5 микроавтобусов.

"Привез на осмотр ребятам еще один экспериментальный внедорожник. Если полностью подойдет для выполнения боевых задач - будем искать средства для приобретения нескольких единиц. Результаты работы наших Героев поражают. Работаем вместе на Победу, чтобы сбитых воздушных целей было еще больше и жители Киевщины всегда были в безопасности", - подчеркнул Руслан Кравченко.