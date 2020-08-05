Кращий бомбардир Олімпіку покинув стан донецького клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Дія контракту форварда “Олімпіку” Максима Дегтярьова з донецьким клубом підійшла до кінця, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Сторони вирішили угоду не продовжувати. Дегтярьов отримав статус вільного агенту і покинув розташування донеччан.
Спортсмен приєднався до “Олімпіку” влітку 2018 року і з 8 голами став кращим бомбардиром команди в сезоні. Влітку 2019 року на правах оренди він перейшов в чернігівську “Десну”, однак по закінченню осінньої частини чемпіонату знову повернувся в донецький клуб. В УПЛ за “Олімпік” провів 6 матчів, в яких зумів забити 5 голів.
Нагадаємо, що “Олімпік” визначився із наставником клубу на майбутній сезон.