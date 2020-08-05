Лучший бомбардир Олимпик покинул стан донецкого клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Действие контракта форварда "Олимпик" Максима Дегтярева с донецким клубом подошло к концу, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Стороны решили соглашение не продлевать. Дегтярев получил статус свободного агента и покинул расположение дончан.
Спортсмен присоединился к “Олимпика” летом 2018 года и с 8 голами стал лучшим бомбардиром команды в сезоне. Летом 2019 года на правах аренды перешел в черниговской “Десны”, однако по окончании осенней части чемпионата снова вернулся в донецкий клуб. В УПЛ за “Олимпик” провел 6 матчей, в которых сумел забить 5 голов.
Напомним, что “Олимпик” определился с наставником клуба на будущий сезон.