Лучший бомбардир Олимпик покинул стан донецкого клуба

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 29733 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101560 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133398 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110581 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131285 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102025 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104424 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Лучший бомбардир Олимпик покинул стан донецкого клуба

Лучший бомбардир Олимпик покинул стан донецкого клуба

Киев  •  УНН

 • 10261 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Действие контракта форварда "Олимпик" Максима Дегтярева с донецким клубом подошло к концу, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Стороны решили соглашение не продлевать. Дегтярев получил статус свободного агента и покинул расположение дончан.

Спортсмен присоединился к “Олимпика” летом 2018 года и с 8 голами стал лучшим бомбардиром команды в сезоне. Летом 2019 года на правах аренды перешел в черниговской “Десны”, однако по окончании осенней части чемпионата снова вернулся в донецкий клуб. В УПЛ за “Олимпик” провел 6 матчей, в которых сумел забить 5 голов.

Напомним, что “Олимпик” определился с наставником клуба на будущий сезон.

Украинские Национальные Новости

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