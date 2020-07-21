ФК "Олімпік" оголосив ім'я наставника клубу

Вже 27 липня фахівець почне готувати команду до нового сезону в якості головного тренера “Олімпіка”. До цього він мав приставку виконуючого обов’язку тренера.

Контракт з фахівцем розрахований на 1 рік.

Климовський приєднався до Олімпіку в 2001 році. Протягом 18 років фахівець працював з молодіжними складами донеччан і підготував за цей час не одне покоління висококласних футболістів.

У квітні минулого року, після відставки В’ячеслава Шевчука, Климовський вперше прийняв Олімпік в якості виконуючого обов’язки головного тренера. Тоді команда перебувала за крок від вильоту в Першу лігу, однак Ігор Петрович зі своїм штабом зумів переломити ситуацію і зберегти “Олімпіку” прописку в еліті.

Вдруге 48-річний фахівець тимчасово очолив клуб у жовтні 2019-го. Тоді після 5 поразок на старті чемпіонату у відставку був відправлений Жуліо Сезар. І Климовський в першому ж матчі допоміг “Олімпіку” заробити перше очко в сезоні в грі з київським “Динамо”.

Третє пришестя тренера знову припало на складний період, коли через кризу результату іспанець покинув команду. Українському наставнику довелося не просто битися за очки, щоб зберегти прописку у вищому дивізіоні, а й налагоджувати мікроклімат в колективі. З цим завданням фахівець впорався. А останні дві розгромні гостьові перемоги в нинішньому сезоні з загальним рахунком 9:2 не залишили президенту клубу Владиславу Гельзіну варіантів, окрім як позбавити Ігоря Климовського від статусу “виконувач обов’язків”.

Додамо, що сезон донецька команда завершила на 9-му місці.