ФК "Олимпик" объявил имя наставника клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Результаты "Олимпик" под руководством Игоря Климовского убедили руководство донецкого клуба в том, что наставнику под силу вывести "Олимпик" на новый уровень, что привело к заключению полноценного контракта, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Уже 27 июля специалист начнет готовить команду к новому сезону в качестве главного тренера “Олимпика”. До этого он имел приставку исполняющего обязанности тренера.
Контракт со специалистом рассчитан на 1 год.
Климовский присоединился к Олимпику в 2001 году. В течение 18 лет специалист работал с молодежными составами дончан и подготовил за это время не одно поколение высококлассных футболистов.
В апреле прошлого года, после отставки Вячеслава Шевчука, Климовский впервые принял Олимпик в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Тогда команда находилась в шаге от вылета в Первую лигу, однако Игорь Петрович со своим штабом сумел переломить ситуацию и сохранить “Олимпик” прописку в элите.
Во второй раз 48-летний специалист временно возглавил клуб в октябре 2019-го. Тогда после 5 поражений на старте чемпионата в отставку был отправлен Жулио Сезар. И Климовский в первом же матче помог “Олимпик” заработать первое очко в сезоне в игре с киевским “Динамо”.
Третье пришествие тренера снова пришлось на сложный период, когда из-за кризиса результата испанец покинул команду. Украинскому наставнику пришлось не просто биться за очки, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе, но и налаживать микроклимат в коллективе. С этой задачей специалист справился. А последние две разгромные гостевые победы в нынешнем сезоне с общим счетом 9:2 не оставили президенту клуба Владиславу Гельзина вариантов, кроме как избавить Игоря Климовского от статуса “исполняющий обязанности”.
Добавим, что сезон донецкая команда завершила на 9-м месте.