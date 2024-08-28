Краків планує розпочати будівництво метро після 2025 року
Київ • УНН
Краків готується до будівництва метро після 2025 року. Перша лінія матиме довжину 26 км, а її вартість становитиме 13 млрд злотих, ще 1,5 млрд планується витратити на рухомий склад.
Краків готується до початку будівництва метро після 2025 року, що стане одним із найбільших інфраструктурних проєктів міста. Про це повідомив заступник мера Кракова Станіслав Мазур, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
Перша черга, відома як "центральна", проходитиме від Нової Хути до вулиці Пястовської і матиме довжину 6 кілометрів, а її вартість складе 3 мільярди злотих.
Згодом від Пястовської будуть прокладені друга і третя черги метро, які охоплять райони Свошовіце та Кліни. За словами віце-мера, ці три ділянки разом утворять першу лінію краківського метрополітену загальною довжиною 26 кілометрів.
"Немає більш серйозної справи і більш серйозного виклику, ніж будівництво метро в місті. Ми б хотіли, щоб всі можливі рішення, умови і домовленості були прийняті до кінця 2025 року. Це той термін, який ми ухвалили. Ми хотіли б, щоб у фінансуванні переважало державне, тобто щоб, як і у Варшаві, це була значна підтримка з державного бюджету. Ми також хочемо наполегливо боротися за європейське фінансування", —сказав заступник мера Кракова.
Ключове екологічне рішення, від якого залежить початок інвестицій, повинно бути прийняте у 2025 році. Загальна вартість будівництва першої лінії краківського метрополітену складе 13 мільярдів злотих, додатково 1,5 мільярда злотих планується витратити на закупівлю рухомого складу.
Нагадаємо
Київський метрополітен планує закупити 20 сучасних метропоїздів за рахунок міжнародного фінансування. Нові вагони матимуть енергоефективний привід, наскрізний прохід та сучасні інформаційні системи.