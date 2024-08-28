Краков планирует начать строительство метро после 2025 года

Краков готовится к началу строительства метро после 2025 года, что станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов города. Об этом сообщил заместитель мэра Кракова Станислав Мазур, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Первая очередь, известная как "центральная", будет проходить от Новой Хуты до улицы Пястовской и будет иметь длину 6 километров, а ее стоимость составит 3 миллиарда злотых.

Впоследствии от Пястовской будут проложены вторая и третья очереди метро, которые охватят районы Свошовице и Клины. По словам вице-мэра, эти три участка вместе образуют первую линию краковского метрополитена общей протяженностью 26 километров.

"Нет более серьезного дела и более серьезного вызова, чем строительство метро в городе. Мы бы хотели, чтобы все возможные решения, условия и договоренности были приняты до конца 2025 года. Это тот срок, который мы приняли. Мы хотели бы, чтобы в финансировании преобладало государственное, то есть чтобы, как и в Варшаве, это была значительная поддержка из государственного бюджета. Мы также хотим настойчиво бороться за европейское финансирование", - сказал заместитель мэра Кракова.

Ключевое экологическое решение, от которого зависит начало инвестиций, должно быть принято в 2025 году. Общая стоимость строительства первой линии краковского метрополитена составит 13 миллиардов злотых, дополнительно 1,5 миллиарда злотых планируется потратить на закупку подвижного состава.

Напомним

Киевский метрополитен планирует закупить 20 современных метропоездов за счет международного финансирования. Новые вагоны будут иметь энергоэффективный привод, сквозной проход и современные информационные системы.