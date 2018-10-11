Кози допомагають рятувати ліси Португалії від пожеж

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Португалія використовує кіз, щоб боротись з масштабними пожежами, які в минулому році забрали життя 106 людей, передає УНН з посиланням на Sky News.

Уряд Португалії "найняв" на роботу десятки стад кіз, які мають продиратись крізь густий підлісок, що покриває пагорби країни і робить лісові пожежі регулярними в літній час.

Хоча Португалія вперше використовує тварин, щоб запобігти пожежі, їх упродовж десятиріч використовують в США, особливо в Каліфорнії та на північному заході Тихого океану, як екологічно чистий спосіб обмежити вплив пожеж.

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"Минулого року нам стало ясно, що потрібно зробити щось по-іншому. Профілактика є невідкладною вимогою, і це необхідно зробити якомога швидше", - заявив молодший міністр у справах лісів та розвитку сільських районів Мігель Жоао де Фрейтас.

Як повідомляв УНН, кількість постраждалих внаслідок  природних пожеж, які спалахнули в регіоні Алгарве на півдні Португалії у серпні цього року сягнула 41 особи.

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