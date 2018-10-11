Козы помогают спасать леса Португалии от пожаров

Правительство Португалии "наняло" на работу десятки стад коз, которые должны продираться сквозь густой подлесок, покрывающий холмы страны и делает лесные пожары регулярными в летнее время.



Хотя Португалия впервые использует животных, чтобы предотвратить пожар, их в течение десятилетий используют в США, особенно в Калифорнии и на северо-западе Тихого океана, как экологически чистый способ ограничить влияние пожаров.



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"В прошлом году нам стало ясно, что нужно сделать что-то по-другому. Профилактика является неотложным требованием, и это необходимо сделать как можно быстрее", - заявил младший министр по делам лесов и развития сельских районов Мигель Жоао де Фрейтас.



Как сообщал УНН, количество пострадавших в результате природных пожаров, вспыхнувших в регионе Алгарве на юге Португалии в августе этого года достигло 41 человека.