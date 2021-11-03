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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40893 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Кожен третій українець вважає вакцинацію найдієвішим способом боротьби з COVID-19 – опитування

Київ • УНН

 • 14926 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кожен третій українець вважає, що вакцинація найефективніше допоможе у боротьбі з коронавірусом. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, інформує УНН.

Кожен третій українець вважає вакцинацію найдієвішим способом боротьби з COVID-19 – опитування

Деталі

Приблизно третина опитаних українців (31,1%) найдієвішим способом боротьби з поширенням коронавірусу вважає тотальну вакцинацію населення. А 18,4% — широку мобілізацію медичних закладів та лікування хворих, 17,2% — ізоляцію носіїв інфекції.

Значно рідше найефективнішим способом боротьби з поширення коронавірусу називали введення превентивних заходів щодо груп ризику (8,2%) та запровадження тотального карантину (5,9%). 17,0% респондентів вагалися з відповіддю.

Окрім того, 42,4% опитаних вважають, що українська влада не спроможна протидіяти загрозам пандемії, 31,7% вважають, що можливості влади протидіяти пандемії COVID-19 є обмеженими і лише 14,7% респондентів відповіли, що українська влада має змогу протидіяти пандемії COVID-19 повною мірою.

Додамо

Опитування проводили з 14 до 20 жовтня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Опитали 2018 людей віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо

Приблизно 42% нещеплених проти COVID-19 українців готові вакцинуватися. 

Повний курс вакцинації проти коронавірусу в Україні з кінця лютого провело приблизно 7,6 млн людей. Протягом останньої доби, 2 листопада, щеплення зробило 310 тисяч осіб, понад 200 тисяч ввели першу дозу.

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