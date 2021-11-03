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Каждый третий украинец считает вакцинацию самым действенным способом борьбы с COVID-19 – опрос

Киев • УНН

 • 14926 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Каждый третий украинец считает, что вакцинация эффективнее всего поможет в борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, информирует УНН.

Каждый третий украинец считает вакцинацию самым действенным способом борьбы с COVID-19 – опрос

Детали

Примерно треть опрошенных украинцев (31,1%) самым действенным способом борьбы с распространением коронавируса считает тотальную вакцинацию населения. А 18,4% — широкую мобилизацию медицинских учреждений и лечение больных, 17,2% — изоляцию носителей инфекции.

Значительно реже самым эффективным способом борьбы с распространением коронавируса называли введение превентивных мер в отношении групп риска (8,2%) и введение тотального карантина (5,9%). 17,0% респондентов затруднились с ответом.

Кроме того, 42,4% опрошенных считают, что украинская власть не способна противодействовать угрозам пандемии, 31,7% считают, что возможности власти противодействовать пандемии COVID-19 являются ограниченными и лишь 14,7% респондентов ответили, что украинская власть имеет возможность противодействовать пандемии COVID-19 в полной мере.

Добавим

Опрос проводили с 14 до 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Опросили 2018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним

Примерно 42% непривитых от COVID-19 украинцев готовы вакцинироваться.

Полный курс вакцинации от коронавируса в Украине с конца февраля провело примерно 7,6 млн человек. В течение последних суток, 2 ноября, прививку сделало 310 тысяч человек, более 200 тысяч ввели первую дозу.

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