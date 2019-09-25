Кожен світовий лідер несе частку відповідальності за долю всього світу - Зеленський

"За всю історію існування люди знаходили способи долати відстані, передавати інформацію, виліковувати хвороби. І тільки одне залишається незмінним - протиріччя між народами, державами і раніше вирішуються ракетами, а не словами. Не думайте, що війна далеко від вас. Методи війни, технології і збройові системи демонструють, що наша планета тепер не така велика. Сьогодні того часу, який я витратив на проголошення абзацу, досить для того, щоб зруйнувати світ вщент. Це означає, що кожен лідер несе свою частку відповідальності не тільки за долю своєї країни, а й за долю всього світу", - сказав Зеленський.

На його думку, всі повинні розуміти, що сильний лідер - це не той, хто спрямовує тисячі військовослужбовців на вірну смерть, а той, хто дбає про життя кожної людини.

"Давайте відповімо самі собі: який результат наших засідань для людства? Невже для деяких це просто політичний театр, де оголошуються добрі наміри, які потім будуть перекреслені жахливими злочинами? Це не просто трибуна і на просто сцена, 7,5 млрд жителів планети - не просто глядачі. Це учасники реального життя. Основоположні принципи цього сценарію встановлюються тут, і сьогодні від кожного з нас залежить, чи буде існувати життя на планеті. Мушу визнати: я сподіваюся, що колись мій виступ назвуть 15-ма хвилинами, які змінили світ. Але я розумію, що за 15 хвилин неможливо змінити те, що існує століттями", - заявив Президент.

Нагадаємо, Зеленський в ООН заявив про необхідність переглянути існуючі світові норми.