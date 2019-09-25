Каждый мировой лидер несет долю ответственности за судьбу всего мира - Зеленский

“За всю историю существования люди находили способы преодолевать расстояния, передавать информацию, излечивать болезни. И только одно остаётся неизменным — противоречия между народами, государствами по-прежнему разрешаются ракетами, а не словами. Не думайте, что война далека от вас. Методы войны, технологии и оружейные системы демонстрируют, что наша планета теперь не такая большая. Сегодня того времени, которое я потратил на произнесение абзаца, достаточно для того, чтоб разрушить мир до основания. Это означает, что каждый лидер несет свою долю ответственности не только за судьбу своей страны, но и за судьбу всего мира”, — сказал Зеленский.

По его мнению, все должны понимать, что сильный лидер — это не тот, кто направляет тысячи военнослужащих на верную смерть, а тот, кто радеет о жизни каждого человека.

“Давайте ответим сами себе: каков результат наших заседаний для человечества? Неужели для некоторых это просто политический театр, где обьявляются добрые намерения, которые затем будут перечеркнуты жуткими злодеяниями? Это не просто трибуна и на просто сцена, 7,5 млрд жителей планеты — не просто зрители. Это участники реальной жизни. Основополагающие принципы этого сценария устанавливаются здесь, и сегодня от каждого из нас зависит, будет ли существовать жизнь на планете. Должен признать: я надеюсь, что когда-то моё выступление назовут 15-ю минутами, которые изменили мир. Но я понимаю, что за 15 минут невозможно изменить то, что существует столетиями”, — заявил Президент.

Напомним, Зеленский в ООН заявил о необходимости пересмотреть существующие мировые нормы.