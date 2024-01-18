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Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше ніж 4 тисячі гривень

Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше ніж 4 тисячі гривень

Київ • УНН

 • 26518 перегляди

Більше ніж половина пенсіонерів в Україні отримують менше ніж 4 000 гривень, а середній розмір пенсії становить 5 385 гривень. Найвищі пенсії у Києві, а найнижчі - у Тернопільській області.

Більше ніж половина пенсіонерів в Україні отримують виплати до 4 тисяч гривень. Найменша середня пенсія на Тернопільщині, а найбільша - у Києві. Про це повідомляє онлайн-база даних Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, за даними Пенсійного фонду в Україні на початок 2024 року зафіксовано понад 10 мільйонів пенсіонерів. 51% з них отримують пенсії менше 4000 грн.  Лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії.

Водночас середня пенсія в Україні у 2024 році складає 5385 грн. За рік вона зросла на 16,5%. Найменші виплати отримують пенсіонери на Тернопільщині — 4070 грн, а найбільші - у Києві: 7248 грн.

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Найбільше зростання середньої пенсії сталося на Рівненщині: у 1,5 рази за рік. Це на 26% більше, аніж середні виплати по країні. Наразі у 8 регіонах країни виплати вищі за середні по країні.

Більше ніж 8 мільйонів пенсіонерів наразі отримують виплати через банк. 

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Доповнення

 За два роки пенсіонерів поменшало на 324 580 людей. Це на 34% менше, ніж за ковідні 2020-2021 роки, коли кількість пенсіонерів зменшилась на 493 613 людей.

Пенсії зростуть в середньому на 13%: Шмигаль про березневу індексацію12.01.24, 19:10 • 30494 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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