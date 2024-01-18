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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч гривен

Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч гривен

Киев • УНН

 • 26516 просмотра

Более половины пенсионеров в Украине получают менее 4 000 гривен, а средний размер пенсии составляет 5 385 гривен. Самые высокие пенсии в Киеве, а самые низкие - в Тернопольской области.

Больше половины пенсионеров в Украине получают выплаты до 4 тысяч гривен. Наименьшая средняя пенсия на Тернопольщине, а самая большая - в Киеве. Об этом сообщает онлайн-база данных Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, по данным Пенсионного фонда в Украине на начало 2024 года зафиксировано более 10 миллионов пенсионеров. 51% из них получают пенсии менее 4000 грн.  Лишь треть пенсионеров получают выплаты больше или на уровне средней пенсии.

В то же время средняя пенсия в Украине в 2024 году составляет 5385 грн. За год она выросла на 16,5%. Наименьшие выплаты получают пенсионеры на Тернопольщине - 4070 грн, а самые большие - в Киеве: 7248 грн.

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Наибольший рост средней пенсии произошел на Ровенщине: в 1,5 раза за год. Это на 26% больше, чем средние выплаты по стране. Сейчас в 8 регионах страны выплаты выше средних по стране.

Более 8 миллионов пенсионеров сейчас получают выплаты через банк. 

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Дополнение

За два года пенсионеров стало меньше на 324 580 человек. Это на 34% меньше, чем за ковидные 2020-2021 годы, когда количество пенсионеров уменьшилось на 493 613 человек.

Пенсии вырастут в среднем на 13%: Шмыгаль о мартовской индексации12.01.24, 19:10 • 30492 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество

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