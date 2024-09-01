Кожен день зволікання – це біль і обмеження. Четверо хворих дітей, підопічних Біржі Благодійності "ДоброДій", потребують негайної реабілітації

Реабілітацію чотирьох хворих дітей, якими опікується Біржа Благодійності "ДоброДій" потрібно розпочати негайно для того, аби вони мали шанс на майбутнє. Кожен день зволікання – це біль і обмеження для маленьких українців. Тому благодійники просять допомоги зі збором коштів на лікування Кіри, Артура, Владислава та Назара, пише УНН.

Сьогодні, коли діти повертаються до шкіл і дитячих садків, не всі мають можливість насолоджуватися безтурботним дитинством. Четверо маленьких підопічних Біржі Благодійності "ДоброДій" потребують негайної допомоги для початку реабілітації у вересні. Вчасна реабілітація — це не просто необхідність, це шанс на майбутнє без болю та обмежень