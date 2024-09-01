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Кожен день зволікання – це біль і обмеження. Четверо хворих дітей, підопічних Біржі Благодійності "ДоброДій", потребують негайної реабілітації

Кожен день зволікання – це біль і обмеження. Четверо хворих дітей, підопічних Біржі Благодійності "ДоброДій", потребують негайної реабілітації

Київ • УНН

 • 23151 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" просить допомоги зі збором коштів на лікування Кіри, Артура, Владислава та Назара. Своєчасна реабілітація підвищує шанси на відновлення та покращує якість життя на 60-70%.

Реабілітацію чотирьох хворих дітей, якими опікується Біржа Благодійності "ДоброДій" потрібно розпочати негайно для того, аби вони мали шанс на майбутнє. Кожен день зволікання – це біль і обмеження для маленьких українців. Тому благодійники просять допомоги зі збором коштів на лікування Кіри, Артура, Владислава та Назара, пише УНН.

Сьогодні, коли діти повертаються до шкіл і дитячих садків, не всі мають можливість насолоджуватися безтурботним дитинством. Четверо маленьких підопічних Біржі Благодійності "ДоброДій" потребують негайної допомоги для початку реабілітації у вересні. Вчасна реабілітація — це не просто необхідність, це шанс на майбутнє без болю та обмежень

- зазначили у Біржі Благодійності.

Науково доведено, що регулярна і своєчасна реабілітація підвищує шанси на відновлення та значно покращує якість життя на 60-70%, наголосили благодійники.

При цьому, за їхніми словами, кожен день зволікання може призвести до незворотних змін у юних організмах, що негативно вплине на їхнє здоров’я та розвиток.

"Сім’ї Кіри, Артура, Владислава та Назара сподіваються на вашу підтримку, щоб їхні діти змогли пройти необхідні реабілітаційні заходи. Кожна гривня допомоги — це крок до одужання та повноцінного життя для цих дітей"

Реабілітація має розпочатися вже у вересні:

Кіри Арсентьєвої у центрі "Буде так!"

- Артура Колякина  у "Центрі реабілітації дитини "Вікторія" 

- Владислава Стародубцева у клініці ментального здоров’я "Space clinic"

- Назара Губрієнка у Міжнародній реабілітаційній клініці проф. Козявкіна.

Допомогти можна за посиланням на сторінках проєктів або за реквізитами:

Отримувач: БФ "БІРЖА БЛАГОДІЙНОСТІ "ДОБРОДІЙ"

ЄДРПОУ 39308149

р/р IBAN UA553282090000026002000025224

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" МФО 328209

Призначення платежу: "Благодійний внесок для [Прізвище ім’я дитини]"

Нагадаємо

Починаючи з лютого 2022 року Біржа Благодійності "ДоброДій" надала допомоги  на майже 127 мільйонів гривень.  Зокрема, з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну завдяки благодійникам ЗСУ отримали понад 91,5 мільйон гривень. Крім того, за цей період було зібрано майже ⁠8,5 мільйонів гривень для забезпечення нагальних потреб медичних установ. Важкохворі діти отримали допомогу на понад 13 мільйонів гривень, що дозволило їм продовжити необхідні лікування та реабілітацію. Для гуманітарної підтримки та на соціальні ініціативи Біржа Благодійності зібрала майже 14 мільйонів гривень, які спрямовали на покращення умов життя та надання освітніх можливостей.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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