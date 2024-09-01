Каждый день промедления - это боль и ограничения. Четверо больных детей, подопечных Биржи Благотворительности "ДоброДій", нуждаются в немедленной реабилитации

Реабилитацию четырех больных детей, которыми занимается Биржа Благотворительности "ДоброДій" нужно начать немедленно для того, чтобы они имели шанс на будущее. Каждый день промедления - это боль и ограничения для маленьких украинцев. Поэтому благотворители просят помощи со сбором средств на лечение Киры, Артура, Владислава и Назара, пишет УНН.

Сегодня, когда дети возвращаются в школы и детские сады, не все имеют возможность наслаждаться беззаботным детством. Четверо маленьких подопечных Биржи Благотворительности "ДоброДій" нуждаются в немедленной помощи для начала реабилитации в сентябре. Своевременная реабилитация - это не просто необходимость, это шанс на будущее без боли и ограничений - отметили в Бирже Благотворительности.

Научно доказано, что регулярная и своевременная реабилитация повышает шансы на восстановление и значительно улучшает качество жизни на 60-70%, отметили благотворители.

При этом, по их словам, каждый день промедления может привести к необратимым изменениям в юных организмах, что негативно повлияет на их здоровье и развитие.

"Семьи Киры, Артура, Владислава и Назара надеются на вашу поддержку, чтобы их дети смогли пройти необходимые реабилитационные мероприятия. Каждая гривна помощи - это шаг к выздоровлению и полноценной жизни для этих детей"

Реабилитация должна начаться уже в сентябре:

- Киры Арсентьевой в центре "Будет так!"

- Артура Колякина в "Центре реабилитации ребенка „Виктория"

- Владислава Стародубцева в клинике ментального здоровья "Space clinic"

- Назара Губриенко в Международной реабилитационной клинике проф. Козявкина

Помочь можно по ссылке на страницах проектов или по реквизитам:

Получатель: БФ "БИРЖА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ" ДОБРОДІЙ"

ЕГРПОУ 39308149

р/с IBAN UA553282090000026002000025224

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ЮЖНЫЙ" МФО 328209

Назначение платежа: "Благотворительный взнос для [Фамилия имя ребенка]"

Напомним

Начиная с февраля 2022 года Биржа Благотворительности "ДоброДій" оказала помощи на почти 127 миллионов гривен. В частности, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину благодаря благотворителям ВСУ получили более 91,5 миллиона гривен. Кроме того, за этот период было собрано почти 8,5 миллионов гривен для обеспечения насущных потребностей медицинских учреждений. Тяжелобольные дети получили помощь на более чем 13 миллионов гривен, что позволило им продолжить необходимые лечение и реабилитацию. Для гуманитарной поддержки и на социальные инициативы Биржа Благотворительности собрала почти 14 миллионов гривен, которые направили на улучшение условий жизни и предоставление образовательных возможностей.