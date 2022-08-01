Козаки-перевертні: журналісти ідентифікували колаборантів у Запорізькій області

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Одним із ватажків запорізьких козаків-колаборантів, як встановили журналісти, виявився 57-річний уродженець Мелітополя Ігор Лисенко. Він на одному з пропагандистських YouTube-каналів закликав чоловіків приєднатися до так званого “казачества”.

Журналісти зазначають, що два роки тому із Лисенком стався скандал. На одній із урочистостей він заявив, що його козаки “в якості народної поліції” будуть охороняти громадський порядок. Після розголосу в медіа, у поліції заперечили право мелітопольських козаків на таку діяльність. Після цього Лисенко записав звернення, у якому клявся у своїй проукраїнській та патріотичній позиції.

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“Ті події, які відбулися в Україні, а саме агресія росії, призвели до того, що багато патріотів, зокрема й козаки мелітополського куреня, стали на її захист. Низка козаків, і я зокрема, ми добровільно за мобілізацією пішли і захищали свою Батьківщину”, — казав він у відеозверненні від липня 2020 року.

Додамо

Окрім Лисенка розслідувачі встановили й інших козаків-колаборантів. На пропагандистських відео з окупованого Запоріжжя часто фігурує кримчанин й учасник так званої "Кримської веснип Сергій Юрченко, який після анексії Криму вступив до лав “Єдиної росії”.

Ще один козак-перевертень - 41-річний Олексій Селіванов. За часів правління президента-втікача Віктора Януковича він був помічником міністра оборони України. Станом на 2014 рік фігурував у справі про фінансування тероризму та сепаратизму. Нещодавно журналісти повідомили, що Селіванова затримали на окупованих територіях Запоріжжя свої ж спільники за розбещення неповнолітньої.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, задовго до того, як росія вторглася в Україну, кремль створював мережу секретних агентів, щоб згладити шлях.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну народний депутат Антон Яценко, який раніше також був членом “Партії регіонів”, “зник з радарів”. Його не бачили на рідному окрузі в Умані, а також він був відсутній у Верховній Раді під час голосування за впровадження воєнного стану в Україні.

Черкаський політик Андрій Дикун розповів, що у той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році. Як розповів Дикун, свого часу Яценко працював під його керівництвом.

Також правоохоронців просили перевірити Яценка через його ймовірні зв’язки з нардепом-колаборантом Олексієм Ковальовим.