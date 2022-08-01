Казаки-оборотни: журналисты идентифицировали коллаборантов в Запорожской области

Детали

Одним из главарей запорожских казаков-коллаборантов, как установили журналисты, оказался 57-летний уроженец Мелитополя Игорь Лысенко. Он на одном из пропагандистских YouTube-каналов призвал мужчин присоединиться к так называемому “казачеству”.

Журналисты отмечают, что два года назад с Лысенко случился скандал. На одном из торжеств он заявил, что его казаки “в качестве народной полиции” будут охранять общественный порядок. После огласки в медиа в полиции отрицали право мелитопольских казаков на такую ​​деятельность. После этого Лысенко записал обращение, в котором клялся в своей проукраинской и патриотической позиции.

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“Те события, которые произошли в Украине, а именно агрессия россии, привели к тому, что многие патриоты, в том числе казаки мелитополского куреня, встали на ее защиту. Ряд казаков, и я в частности, мы добровольно по мобилизации пошли и защищали свою Родину”, — говорил он в видеообращении от июля 2020 года.

Добавим

Кроме Лысенко расследователи установили и других казаков-коллаборантов. На пропагандистских видео из оккупированного Запорожья часто фигурирует крымчанин и участник так называемой "Крымской весны" Сергей Юрченко, после аннексии Крыма вступивший в ряды “Единой россии”.

Еще один казак-оборотень – 41-летний Алексей Селиванов. Во времена правления президента-беглеца Виктора Януковича он был помощником министра обороны Украины. По состоянию на 2014 год фигурировал по делу о финансировании терроризма и сепаратизма. Недавно журналисты сообщили, что Селиванова задержали на оккупированных территориях Запорожья свои же сообщники за развращение несовершеннолетней.

Напомним

По данным СМИ, задолго до того, как россия вторглась в Украину, кремль создавал сеть секретных агентов, чтобы сгладить путь.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину народный депутат Антон Яценко, ранее также являвшийся членом “Партии регионов”, “исчез с радаров”. Его не видели в родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за введение военного положения в Украине.

Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году. Как рассказал Дикун, в свое время Яценко работал под его руководством.

Также правоохранителей просили проверить Яценко из-за его вероятных связей с нардепом-коллаборантом Алексеем Ковалевым.