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Косюк запропонував владі повторити "польське економічне диво"

Київ • УНН

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ДАВОС-КИЇВ. 22 січня. УНН. Генеральний директор і власник найбільшого в Україні виробника курятини "МХП" Юрій Косюк запропонував владі взяти приклад з сусідньої Польщі і повторити їх "економічне диво", повідомляє кореспондент УНН.

Косюк запропонував владі повторити "польське економічне диво"

Державно-приватне партнерство він обговорив в Давосі з главою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією в рамках панельної дискусії "Завдання на 50 мільярдів доларів: бізнес і уряд можуть створити безпрограшний інвестиційний клімат в новій Україні".

"Ми повинні бути найкращим місцем для бізнесу. Ми повинні змагатися з нашими сусідами. У них свої закони, свої податкові стимули, а так само стимулювання капіталовкладень", - зазначив Косюк.

Як приклад він навів Польщу.

"Дивіться, Польща покриває до 50% капвкладень для будь-яких інвесторів, які інвестували в Польщу за останні 10 років. Подивіться тепер, що відбувається в Польщі - вся країна сьогодні в процесі будівництва. Після того, як Британія покине ЄС, Польща стане другою за розміром економікою Євросоюзу.

Досить просто вони побудували її з нуля. Умови були гірші, ніж в Україні. За 20 років простою закон стимулював будь-якого інвестора, хто інвестував в Польщу і створював нові робочі місця в країні", - зазначив він.

Косюк порахував і вигоду для України від залучення 50 млрд дол. інвестицій.

"Країна повинна думати як бізнесмен. Ми порахували, наприклад, якщо країна отримає 50 млрд дол. інвестицій і покриє 30% цих інвестицій з бюджету, ми будемо ділити з бюджетом всі ці капітальні витрати.

Це коштувало б Україні 15 мільярдів доларів, але тільки у вигляді податків країна отримає 12 мільярдів на рік. Це хороші стимули для будь-яких інвесторів", - сказав бізнесмен.

Він також вважає, що єдиний шанс підняти зарплати нашим робочим - це створити конкуренцію між бізнесами, які будуть змагатися за кращих працівників.

"Ви знаєте, наш прем'єр-міністр і Президент говорили про зменшення частки платежів за комунальні послуги - про зменшення цін на газ, електрику тощо, в процентному співвідношенні. Але простіше - підняти зарплату. Ви автоматично зменшите частку всіх цих платежів.

Якщо країна готова до того, щоб створювати такі ж умови для інвесторів, як в Польщі або в інших наших сусідів - ми легко досягнемо цифри в 50 млрд доларів інвестицій.

При тому, що поведінка політиків і чиновників буде хоча б такою, як зараз. На сьогодні ви - найкращі (звертається до Арахамії - ред). Може вас зіпсує влада, але на сьогодні ви - найкращі, ваша поведінка - найкраща. Тільки створіть стимули для інвестування в країну.

Тому що, наприклад, мене ви ставите в ситуацію, коли я намагаюся знайти рішення, куди МХП буде інвестувати, в який наступний проект - в Хорватію, де субсидування не менше 25% капітальних вкладень або Саудівську Аравію з їх пільговим кредитуванням на 20 років з нульовою відсотковою ставкою, або в Україну?

Ви повинні бути дуже конкурентними, змагатися з нашими сусідами. Якщо ви готові це зробити, тоді Україна буде кращим місцем для цього (інвестицій - ред.)", - резюмував Косюк.

Нагадаємо, за останні роки МХП вивів Україну в світові лідери експортерів курятини.

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