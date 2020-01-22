Косюк предложил власти повторить “польское экономическое чудо”

Государственно-частное партнёрство он обсудил в Давосе с главой парламентской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамией в рамках панельной дискуссии “Задача на 50 миллиардов долларов: бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине”.

“Мы должны быть лучшим местом для бизнеса. Мы должны соперничать с нашими соседями. У них свои законы, свои налоговые стимулы, а так же стимулирование капиталовложений”, — отметил Косюк.

В качестве примера он привёл Польшу.

“Смотрите, Польша покрывает до 50% капвложений для любых инвесторов, которые инвестировали в Польшу за последние 10 лет. Посмотрите теперь, что происходит в Польше — вся страна сегодня в процессе строительства. После того, как Британия покинет ЕС, Польша станет второй по размеру экономикой Евросоюза.

Довольно просто они построили её с нуля. Условия были хуже, чем в Украине. За 20 лет простой закон стимулировал любого инвестора, кто инвестировал в Польшу и создавал новые рабочие места в стране”, — отметил он.

Косюк посчитал и выгоду для Украины от привлечения 50 млрд долл. инвестиций.

“Страна должна думать как бизнесмен. Мы посчитали, например, если страна получит 50 млрд долл. инвестиций и покроет 30% этих инвестиций из бюджета, мы будем делить с бюджетом все эти капитальные затраты.

Это стоило бы Украине 15 миллиардов долларов, но только в виде налогов страна получит 12 миллиардов в год. Это хорошие стимулы для любых инвесторов”, — сказал бизнесмен.

Он также считает, что единственный шанс поднять зарплаты нашим рабочим — это создать конкуренцию между бизнесами, которые будут соперничать за лучших работников.

“Вы знаете, наш премьер-министр и Президент говорили об уменьшении доли платежей за коммунальные услуги — об уменьшении цен на газ, электричество и тому подобное, в процентном соотношении. Но проще — поднять зарплату. Вы автоматически уменьшите долю всех этих платежей.

Если страна готова к тому, чтоб создавать такие же условия для инвесторов, как в Польше или у других наших соседей — мы легко достигнем цифры в 50 млрд долларов инвестиций.

При том, что поведение политиков и чиновников будет хотябы таким же, как сейчас. На сегодня вы — лучшие (обращается к Арахамии — ред). Может вас испортит власть, но на сегодня вы — лучшие, ваше поведение — лучшее. Только создайте стимулы для инвестирования в страну.

Потому что, к примеру, меня вы ставите в ситуацию, когда я стараюсь найти решение, куда МХП будет инвестировать, в какой следующий проект — в Хорватию, где субсидирование не менее 25% капитальных вложений или Саудовскую Аравию с их льготным кредитованием на 20 лет нулевой процентной ставкой, или в Украину?

Вы должны быть очень конкурентными, соперничать с нашими соседями. Если вы готовы это сделать, тогда Украина будет лучшим местом для этого (инвестиций — ред.)”, — резюмировал Косюк.

Напомним, за последние годы МХП вывел Украину в мировые лидеры экспортеров курятины.