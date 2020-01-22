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Косюк у Давосі розповів про "унікальну" владу в Україні

Київ • УНН

 • 22949 перегляди

ДАВОС-КИЇВ. 22 січня. УНН. Генеральний директор і власник агрохолдингу "МХП" Юрій Косюк поділився у Давосі своїми враженнями про нову владу в Україні, передає кореспондент УНН.

Косюк у Давосі розповів про "унікальну" владу в Україні

У рамках Всесвітнього економічного форуму він став учасником панельної дискусії "Завдання на 50 мільярдів доларів: бізнес і уряд можуть створити безпрограшний інвестиційний клімат у новій Україні", де також був присутній голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Мій бізнесдосвід в Україні почався близько 20 років тому, я знаю всіх президентів (України - ред.), я знаю кожного з них, і практично кожного прем'єр-міністра, безліч політиків і чиновників. Але ці хлопці - вибач, Давид (Арахамія - ред.) - це щось унікальне.

Я ніколи раніше не бачив представників влади або чиновників, які б питали бізнес: "Що ми можемо для вас зробити?" - сказав Косюк.

Бізнесмен також розповів про свою першу зустріч з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"На моїй першій зустрічі з прем'єр-міністром я був шокований. Прем'єр-міністр прийшов вчасно, хвилина в хвилину, як ми з ним і домовилися, і його першим питанням було: "Окей, що я можу для вас зробити як прем'єр-міністр?"

Ви знаєте, всі його попередники знали все, про все, знали про компанії, і все, що вони говорили, було: "Ми знаємо все: ви повинні зробити ось це, і ось це, і ось те ...". Вперше хтось з влади, прем'єр-міністр, запитав бізнес, не тільки мене - багатьох бізнесменів, з якими я спілкувався, що він може зробити для нас, для нашого комфорту і бізнесу. Вау! У цьому плані, ви досить унікальні", - констатував Косюк.

Він також заявив, що це перша влада в Україні, яка не сприймає корупцію.

"Вперше в моєму житті, в українській історії, уряд і офіційні представники влади не говорять про гроші за щось "під столом", про свої потреби, своїх питання. Все дуже прозоро. Кожен з них знає, знову ж таки, вперше, про теми наших обговорень з різними підприємствами, про що ми повідомляємо один одному, про зустрічі бізнесу", - зазначив Косюк.

Але, тим не менш, головним викликом для влади Косюк вважає створення стимулів для бізнесу і як наслідок, для розвитку український економіки.

"Взяти до прикладу Польщу, Естонію або Литву - кращі приклади того, як вони стимулюють інвестиції в свої країни, і взяти це як закон в Україні.

Це просто, і, на мою думку, всі офіційні представники влади розуміють необхідність зробити це. Мені здається, досить просто запросити інвесторів в Україну, і я буду першим з них, хто буде просувати Україну як найкраще місце для інвестицій", - наголосив бізнесмен.

Нагадаємо, за останні роки МХП вивів Україну в світові лідери експортерів курятини.

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