Косюк в Давосе рассказал об “уникальной” власти в Украине

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 3014 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 14906 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 55592 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 120414 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 128188 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197076 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195205 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408574 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229136 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515290 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 13637 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 22677 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 12866 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 11179 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 7236 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158261 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146204 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 233850 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408574 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515290 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 55593 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 48954 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47483 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54273 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84595 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Косюк в Давосе рассказал об “уникальной” власти в Украине

Киев • УНН

 • 22949 просмотра

ДАВОС-КИЕВ. 22 января. УНН. Генеральный директор и владелец агрохолдинга “МХП” Юрий Косюк поделился в Давосе своими впечатлениями о новой власти в Украине, передаёт корреспондент УНН.

Косюк в Давосе рассказал об “уникальной” власти в Украине

В рамках Всемирного экономического форума он стал участником панельной дискуссии “Задача на 50 миллиардов долларов: бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине”, где также присутствовал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

“Мой бизнесопыт в Украине начался около 20 лет назад, я знаю всех президентов (Украины — ред.), я знаю каждого из них, и практически каждого премьер-министра, множество политиков и чиновников. Но эти парни — прости, Давид (Арахамия — ред.) — это что-то уникальное.

Я никогда ранее не видел представителей власти или чиновников, которые бы спрашивали бизнес: “Что мы можем для вас сделать?” — сказал Косюк.

Бизнесмен также рассказал о своей первой встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

“На моей первой встрече с премьер-министром я был шокирован. Премьер-министр пришел вовремя, минута в минуту, как мы с ним и договорились, и его первым вопросом было: "Окей, что я могу для вас сделать как премьер-министр?“

Вы знаете, все его предшественники знали всё, обо всём, знали о компании, и все, что они говорили, было: "Мы знаем всё: вы должны сделать вот это, и вот это, и вот то...“. Впервые кто-то из власти, премьер-министр, спросил бизнес, не только меня — многих бизнесменов, с которыми я общался, что он может сделать для нас, для нашего комфорта и бизнеса. Вау! В этом плане, вы довольно уникальны”, — констатировал Косюк.

Он также заявил, что это первая власть в Украине, которая не приемлет коррупцию.

“Впервые в моей жизни, в украинской истории, правительство и официальные представители власти не говорят о деньгах за что-то „под столом“, о своих потребностях, своих вопросах. Всё очень прозрачно. Каждый из них знает, опять же, впервые, о темах наших обсуждений с различными предприятиями, о чем мы сообщаем друг-другу, о встречах бизнеса”, — отметил Косюк.

Но, тем не менее, главным вызовом для власти Косюк считает создание стимулов для бизнеса и как следствие, для развития украинский экономики.

“Взять к примеру Польшу, Эстонию или Литву — лучшие примеры того, как они стимулируют инвестиции в свои страны, и взять это в качестве закона в Украине.

Это просто, и, по моему мнению, все официальные представители власти понимают необходимость сделать это. Мне кажется, довольно просто пригласить инвесторов в Украину, и я буду первым из них, кто будет продвигать Украину как лучшее место для инвестиций”, — подчеркнул бизнесмен.

Напомним, за последние годы МХП вывел Украину в мировые лидеры экспортеров курятины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98