Косюк в Давосе рассказал об “уникальной” власти в Украине

В рамках Всемирного экономического форума он стал участником панельной дискуссии “Задача на 50 миллиардов долларов: бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине”, где также присутствовал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

“Мой бизнесопыт в Украине начался около 20 лет назад, я знаю всех президентов (Украины — ред.), я знаю каждого из них, и практически каждого премьер-министра, множество политиков и чиновников. Но эти парни — прости, Давид (Арахамия — ред.) — это что-то уникальное.

Я никогда ранее не видел представителей власти или чиновников, которые бы спрашивали бизнес: “Что мы можем для вас сделать?” — сказал Косюк.

Бизнесмен также рассказал о своей первой встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

“На моей первой встрече с премьер-министром я был шокирован. Премьер-министр пришел вовремя, минута в минуту, как мы с ним и договорились, и его первым вопросом было: "Окей, что я могу для вас сделать как премьер-министр?“

Вы знаете, все его предшественники знали всё, обо всём, знали о компании, и все, что они говорили, было: "Мы знаем всё: вы должны сделать вот это, и вот это, и вот то...“. Впервые кто-то из власти, премьер-министр, спросил бизнес, не только меня — многих бизнесменов, с которыми я общался, что он может сделать для нас, для нашего комфорта и бизнеса. Вау! В этом плане, вы довольно уникальны”, — констатировал Косюк.

Он также заявил, что это первая власть в Украине, которая не приемлет коррупцию.

“Впервые в моей жизни, в украинской истории, правительство и официальные представители власти не говорят о деньгах за что-то „под столом“, о своих потребностях, своих вопросах. Всё очень прозрачно. Каждый из них знает, опять же, впервые, о темах наших обсуждений с различными предприятиями, о чем мы сообщаем друг-другу, о встречах бизнеса”, — отметил Косюк.

Но, тем не менее, главным вызовом для власти Косюк считает создание стимулов для бизнеса и как следствие, для развития украинский экономики.

“Взять к примеру Польшу, Эстонию или Литву — лучшие примеры того, как они стимулируют инвестиции в свои страны, и взять это в качестве закона в Украине.

Это просто, и, по моему мнению, все официальные представители власти понимают необходимость сделать это. Мне кажется, довольно просто пригласить инвесторов в Украину, и я буду первым из них, кто будет продвигать Украину как лучшее место для инвестиций”, — подчеркнул бизнесмен.

Напомним, за последние годы МХП вывел Украину в мировые лидеры экспортеров курятины.