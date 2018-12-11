Космічний зонд OSIRIS-REx знайшов на астероїді залишки води
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Космічний апарат OSIRIS-REx виявив сліди води на досліджуваному їм астероїді Бенну. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).
Йдеться про "гідровмісткі мінерали", уточнила науковий співробітник Центру космічних польотів імені Годдарда в Грінбелті (штат Меріленд) Емі Саймон. Ця установа входить в структуру NASA і разом з ще кількома американськими науковими центрами займається реалізацією проекту OSIRIS-REx.
Як зазначили у NASA, про те, що на астероїді Бенну є вода, свідчать "дані, зібрані двома спектрометрами" автоматичної станції OSIRIS-REx. Ці прилади виявили наявність на астероїді гідроксилів, або водних залишків, заявило американське космічне відомство.
За його свідченням, фахівці, залучені до підтримки місії апарату OSIRIS-REx, підозрюють, що гідроксили є на астероїді Бенну всюди. Це означає, що, ймовірно, колись в минулому вода була присутня на тому крупнішому астрономічному об'єкті, від якого відколовся астероїд Бенну, пояснило NASA.
Його експерти підкреслили, що в силу малих розмірів астероїда Бенну на ньому самому води в рідкому вигляді не було.
Довідка УНН: Зонд OSIRIS-REx, виведений в космос у вересні 2016 року, оснащений декількома приладами, в тому числі фотокамерами, спектрометрами і лазерним висотоміром. Апарат пролетів 2,2 млн км і 3 грудня наблизився до астероїда Бенну на 19 км. Планується, що потім буде здійснена операція по захопленню грунту на астероїді за допомогою руки-маніпулятора, забезпеченою спеціальним пневматичним пристроєм. В цілому співробітники NASA розраховують зібрати від 60 г до 2 кг астероїдного грунту.
Одна з основних цілей проекту OSIRIS-REx - отримання нових даних про будову і склад астероїдів, що представляють потенційну небезпеку для нашої планети. Згодом ці відомості можуть бути використані при організації спеціальних місій щодо запобігання астероїдної загрози.
Як повідомляв УНН, японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планує запуск міжнародної дослідницької експедиції до місячного полюсу у 2023 році для підтвердження наявності там водних ресурсів.