Космический зонд OSIRIS-REx нашел на астероиде остатки воды

Речь идет о “гидросодержающих минералах”, уточнила научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) Эми Саймон. Это учреждение входит в структуру NASA и вместе с еще несколькими американскими научными центрами занимается реализацией проекта OSIRIS-REx.

Как отметили в NASA, о том, что на астероиде Бенну вода, свидетельствуют “данные, собранные двумя спектрометрами” автоматической станции OSIRIS-REx. Эти приборы выявили наличие на астероиде гидроксилов, или водных остатков, заявил американское космическое ведомство.

По его свидетельству, специалисты, привлеченные к поддержке миссии аппарата OSIRIS-REx, подозревают, что гидроксилы есть на астероиде Бенну повсюду. Это означает, что, вероятно, когда-то в прошлом вода присутствовала на том крупном астрономическом объекте, от которого откололся астероид Бенну, пояснил NASA.

Его эксперты подчеркнули, что в силу малых размеров астероида Бенну на нем самом воды в жидком виде не было.

Справка УНН: Зонд OSIRIS-REx, выведен в космос в сентябре 2016 года, оснащен несколькими приборами, в том числе фотокамерами, спектрометрами и лазерным высотомером. Аппарат пролетел 2,2 миллиона км и 3 декабря приблизился к астероиду Бенну на 19 км. Планируется, что затем будет осуществлена операция по захвату земли на астероиде с помощью руки-манипулятора, снабженной специальным пневматическим устройством. В целом сотрудники NASA рассчитывают собрать от 60 г до 2 кг астероидного грунта.

Одна из основных целей проекта OSIRIS-REx — получение новых данных о строении и составе астероидов, представляющих потенциальную опасность для нашей планеты. Впоследствии эти сведения могут быть использованы при организации специальных миссий по предотвращению астероидной угрозы.

Как сообщал УНН, японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует запуск международной исследовательской экспедиции в месячный полюса в 2023 году для подтверждения наличия там водных ресурсов.