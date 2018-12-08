Космічна вантажівка Dragon стикувалась із МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Стиковка космічної вантажівки Dragon місії CRS-16 і до модулю “Гармонія” ISS (МКС) завершилась. Про це повідомив оператор корекції траєкторій Центру управління польотами Національної Адміністрації з аеронавтики і дослідження космічного простору США Дорж Бату, передає УНН.
“У небі над Україною розпочалась і над Малайзією завершилась безпосередня стиковка космічної вантажівки Dragon місії CRS-16 до модулю „Гармонія“ ISS (МКС)”, — написав Бату у Facebook.
Він також додав, що “екіпаж Міжнародної космічної станції від‘єднує маніпулятор Canadarm2 і закріплює космічний корабель за допомогою 16 болтів. Це так звана “stage two”.
Нагадаємо, 5 грудня компанія SpaceX у США запустила ракету Falcon 9 з космічним кораблем Dragon, який доставить вантаж для екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС).
Відзначимо, що вантажівка Dragon доставить на орбітальну станцію більше 2,5 т вантажів, включаючи продовольство і матеріали для серії наукових експериментів.