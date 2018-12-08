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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Космический грузовик Dragon стыковался с МКС

Киев • УНН

 • 10932 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Стыковка космического грузовика Dragon миссии CRS-16 и в модуль "Гармония" ISS (МКС) завершилась. Об этом сообщил оператор коррекции траекторий Центра управления полетами Национальной Администрации по аэронавтике и исследованию космического пространства США Дорж Бату, передает УНН.

Космический грузовик Dragon стыковался с МКС

"В небе над Украиной началась и над Малайзией завершилась непосредственная стыковка космического грузовика Dragon миссии CRS-16 к модулю "Гармония" ISS (МКС)", - написал Бату в Facebook.

Он также добавил, что "экипаж Международной космической станции отключает манипулятор Canadarm2 и закрепляет космический корабль с помощью 16 болтов. Это так называемая "stage two".

Напомним, 5 декабря компания SpaceX в США запустила ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Отметим, что грузовик Dragon доставит на орбитальную станцию ​​более 2,5 т грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов.

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