Космический грузовик Dragon стыковался с МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Стыковка космического грузовика Dragon миссии CRS-16 и в модуль "Гармония" ISS (МКС) завершилась. Об этом сообщил оператор коррекции траекторий Центра управления полетами Национальной Администрации по аэронавтике и исследованию космического пространства США Дорж Бату, передает УНН.
"В небе над Украиной началась и над Малайзией завершилась непосредственная стыковка космического грузовика Dragon миссии CRS-16 к модулю "Гармония" ISS (МКС)", - написал Бату в Facebook.
Он также добавил, что "экипаж Международной космической станции отключает манипулятор Canadarm2 и закрепляет космический корабль с помощью 16 болтов. Это так называемая "stage two".
Напомним, 5 декабря компания SpaceX в США запустила ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Отметим, что грузовик Dragon доставит на орбитальную станцию более 2,5 т грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов.