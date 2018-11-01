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Косметичний салон вибухнув у Броварах

Косметичний салон вибухнув у Броварах

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У місті Бровари Київської області у косметичному салоні стався вибух. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління ДСНС, передає УНН.

“1 листопада о 12:00 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що в м.Бровари на вул.Гагаріна в чотириповерховій будівлі ТОВ „БПК Бровари“ стався вибух”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що вибух стався безпосередньо в кабінеті косметології, після чого виникла невелика пожежа — на площі 5 кв.метрів.

Пожежу ліквідували о 12:21.

Внаслідок інциденту постраждали дві жінки, яких з опіками першого і другого ступеня опіків доставили до лікарні. Також рятувальники з будівлі евакуювали 30 осіб.

На місці пожежі працювало п’ять одиниць техніки та 20 рятувальників. Причина вибуху наразі встановлюється.

Нагадаємо, 31 жовтня під час футбольного матчу стався вибух на стадіоні “Чорноморець” в Одесі.

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