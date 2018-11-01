Косметичний салон вибухнув у Броварах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У місті Бровари Київської області у косметичному салоні стався вибух. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління ДСНС, передає УНН.
“1 листопада о 12:00 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що в м.Бровари на вул.Гагаріна в чотириповерховій будівлі ТОВ „БПК Бровари“ стався вибух”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники встановили, що вибух стався безпосередньо в кабінеті косметології, після чого виникла невелика пожежа — на площі 5 кв.метрів.
Пожежу ліквідували о 12:21.
Внаслідок інциденту постраждали дві жінки, яких з опіками першого і другого ступеня опіків доставили до лікарні. Також рятувальники з будівлі евакуювали 30 осіб.
На місці пожежі працювало п’ять одиниць техніки та 20 рятувальників. Причина вибуху наразі встановлюється.
Нагадаємо, 31 жовтня під час футбольного матчу стався вибух на стадіоні “Чорноморець” в Одесі.