Косметический салон взорвался в Броварах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В городе Бровары Киевской области в косметическом салоне произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГСЧС, передает УНН.
"1 ноября в 12:00 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о том, что в г.Бровары на ул.Гагарина в четырехэтажном здании ООО "БПК Бровары" произошел взрыв", - говорится в сообщении.
Спасатели установили, что взрыв произошел непосредственно в кабинете косметологии, после чего возник небольшой пожар - на площади 5 кв.метров.
Пожар ликвидировали в 12:21.
В результате инцидента пострадали две женщины, которых ожогами первой и второй степени доставили в больницу. Также спасатели из здания эвакуировали 30 человек.
На месте пожара работало пять единиц техники и 20 спасателей. Причина взрыва устанавливается.
Напомним, 31 октября во время футбольного матча произошел взрыв на стадионе "Черноморец" в Одессе.