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Користувачі скаржаться на збій у роботі соцмережі X: що відомо

Київ • УНН

 • 600 перегляди

У суботу, 24 травня, у соцмережі X стався збій. Користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням сторінок та роботу застосунку.

Користувачі скаржаться на збій у роботі соцмережі X: що відомо

У суботу, 24 травня, у соцмережі Х спостерігається збій у роботі. У користувачів виникли проблеми із завантаженням сторінок. Про це повідомляє Downdetector, пише УНН.

Деталі

Згідно даних, на проблеми у роботі Х користувачі почали скаржитися ще у п’ятницю, 23 травня.

Зокрема:

  • 68% - людей повідомили про проблеми із роботою застосунку;
    • 24% - про збій у роботі сайту Х;
      • 8% - не змогли з’єднатися із сервером.

        Там підкреслили, що повідомляють про інцидент тоді, коли кількість звітів про проблеми перевищує типовий обсяг для актуального часу дня.

        Нагадаємо

        У березні користувачі соціальної мережі X (Twitter) зіткнулися з технічними проблемами.

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

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