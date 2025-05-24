Користувачі скаржаться на збій у роботі соцмережі X: що відомо
Київ • УНН
У суботу, 24 травня, у соцмережі X стався збій. Користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням сторінок та роботу застосунку.
У суботу, 24 травня, у соцмережі Х спостерігається збій у роботі. У користувачів виникли проблеми із завантаженням сторінок. Про це повідомляє Downdetector, пише УНН.
Деталі
Згідно даних, на проблеми у роботі Х користувачі почали скаржитися ще у п’ятницю, 23 травня.
Зокрема:
- 68% - людей повідомили про проблеми із роботою застосунку;
- 24% - про збій у роботі сайту Х;
- 8% - не змогли з’єднатися із сервером.
Там підкреслили, що повідомляють про інцидент тоді, коли кількість звітів про проблеми перевищує типовий обсяг для актуального часу дня.
Нагадаємо
У березні користувачі соціальної мережі X (Twitter) зіткнулися з технічними проблемами.