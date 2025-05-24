Пользователи жалуются на сбой в работе соцсети X: что известно

В субботу, 24 мая, в соцсети Х наблюдается сбой в работе. У пользователей возникли проблемы с загрузкой страниц. Об этом сообщает Downdetector, пишет УНН.

Детали

Согласно данным, на проблемы в работе Х пользователи начали жаловаться еще в пятницу, 23 мая.

В частности:

68% - людей сообщили о проблемах с работой приложения;

24% - о сбое в работе сайта Х;

8% - не смогли соединиться с сервером.

Там подчеркнули, что сообщают об инциденте тогда, когда количество отчетов о проблемах превышает типичный объем для актуального времени дня.

Напомним

В марте пользователи социальной сети X (Twitter) столкнулись с техническими проблемами.