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Корумпувати суддів ВСУ Суркісам буде складно: аналітик пояснив спротив оффшорів касаційному оскарженню

Київ • УНН

 • 13392 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Коли на кону мільйони, то Суркіси із законами не рахуються. Таку думку у коментарі УНН озвучив аналітик Олександр Кочетков, коментуючи заяву “Приватбанку”.

Корумпувати суддів ВСУ Суркісам буде складно: аналітик пояснив спротив оффшорів касаційному оскарженню

Держбанк повідомив про спробу офшорів родини Суркісів зупинити оскарження рішення про 350 млн доларів. А також озвучив вимогу, щоб касаційне провадження на рішення Печерського суду від 2 вересня на користь олігархів слухав ВСУ.

“Суркіси хочуть отримати гроші, тож, звісно, вони абсолютно не рахуються ані з законом, ані з правовим порядком, — коли на кону стоять мільйони. І вони на все підуть задля того, щоб отримати ці гроші. Тут прямий зиск і жодного закону.

І думаю, вони знають про те, що підкупити суддів ВСУ буде складно. Тому справу має розглянути Верховний суд і довести її до кінця. Має бути касація”, — каже експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суддя Вовк присудив Суркісам 350 млн дол без розгляду справи по суті

За словами Кочетова спором Суркісів проти державного “Привату” в Офісі Президента опікуються безліч осіб, як і в правоохоронних органах також.

“От вони і повинні слідкувати за тим, щоб все відбувалося у законному полі. Але на жаль, вони самі час від часу звертаються до судів і просять їх винести рішення не по закону, а по політичній доцільності”, — додав він.

Зауважимо, що у ЄС констатували кволі темпи розслідування схем виведення коштів з “Приватбанку”. НАБУ й досі не завершило досудового етапу слідства та не оголосило жодної підозри.

Разом з тим, ЄС відзначив прийняте Верховним судом рішення “на користь банку і української держави” про підтвердження законності процедури bail-in (щодо спору із родиною Суркісів).

Як писав УНН, раніше в ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, в якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній сім’ї українських олігархів Суркісів.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які зараз і намагаються в українських судах відсудити у держави Україна 350 млн доларів.

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