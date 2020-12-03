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ПриватБанк подав у ВРП скаргу на суддю, який виносив рішення на користь Суркісів

ПриватБанк подав у ВРП скаргу на суддю, який виносив рішення на користь Суркісів

Київ • УНН

 • 12911 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. ПриватБанк подав до Вищої ради правосуддя скаргу на дії судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку, передає УНН.

"Сьогодні, 3 грудня 2020 року, ПриватБанк подав до Вищої ради правосуддя скаргу на більш ніж 1,1 тис. сторінок на дії судді Печерського районного суду Сергія Вовка", - йдеться у повідомленні.

У "ПриватБанку" нагадали, що у вересні поточного року суддя Вовк виніс рішення про сплату ПриватБанком 350 млн доларів компаніям, пов'язаним з братами Суркісами, до розгляду справи по суті.

Нагадаємо, мова йде про рішення Печерського райсуду, датоване 2 вересня, про виплату з державного ПриватБанку близько 350 млн доларів родині Суркісів за позовом про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку при націоналізації.

8 вересня ВСУ зупинив його виконання.

Кошти у розмірі 350 млн доларів на користь Суркісів з України намагаються стягнути шість офшорних компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments.

Останні фігурують у розслідуванні американських аудиторів Kroll, яке описує схему виведення з ПриватБанку 150 млн.

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