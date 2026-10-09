Кортні Кардаш'ян відповіла на чутки, що Тревіс Баркер ізолює її від родини

Американська телезірка Кортні Кардаш'ян прокоментувала припущення, що її чоловік, музикант Тревіс Баркер, нібито віддаляє її від знаменитої родини. У новому сезоні реаліті-шоу "Сім'я Кардаш'ян" вона пояснила, хто насправді вирішив обмежити спілкування з родичами. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Під час розмови з другом Саймоном Хаком Кортні почула, що її сестри вважають Баркера причиною її віддалення від сім'ї. Телезірка спочатку пожартувала, чи не думають вони, що чоловік її викрав.

Однак згодом Кардаш'ян пояснила, що саме вона встановлює особисті кордони у стосунках із родичами, а не її чоловік.

Я це роблю. Це точно я – наголосила Кортні.

Кардаш'ян пояснила напружені стосунки із сестрами

За словами 47-річної зірки, Тревіс просто інтроверт і не прагне постійно перебувати в центрі сімейного життя Кардаш'ян. Цим він відрізняється від її колишнього партнера Скотта Дісіка, який, за її словами, завжди хотів бути частиною родини.

Кім Кардаш'ян зізналася, що "стримує" 13-річну доньку Норт через її прагнення до слави

Кортні також зізналася, що іноді не знаходить спільної мови із сестрами та відчуває нерозуміння з їхнього боку. Водночас вона працює над цими проблемами з психотерапевтом.

Телезірка наголосила, що більше не хоче залежати від критики в інтернеті, а головним пріоритетом для неї залишаються власне щастя, шлюб і діти.

Кім Кардаш'ян розповіла, чому майже 5 років не хотіла нових стосунків перед романом із Льюїсом Гамільтоном