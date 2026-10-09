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Кортни Кардашьян ответила на слухи о том, что Трэвис Баркер изолирует её от семьи

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

Кортни Кардашьян опровергла утверждения о том, что Трэвис Баркер изолирует её от семьи. Она заявила, что сама устанавливает границы в отношениях с сёстрами.

Кортни Кардашьян ответила на слухи о том, что Трэвис Баркер изолирует её от семьи

Американская телезвезда Кортни Кардашьян прокомментировала предположения о том, что ее муж, музыкант Трэвис Баркер, якобы отдаляет ее от знаменитой семьи. В новом сезоне реалити-шоу «Семейство Кардашьян» она объяснила, кто на самом деле решил ограничить общение с родственниками. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Во время разговора с другом Саймоном Хаком Кортни услышала, что ее сестры считают Баркера причиной ее отдаления от семьи. Телезвезда сначала пошутила, не думают ли они, что муж ее похитил.

Однако позже Кардашьян объяснила, что именно она устанавливает личные границы в отношениях с родственниками, а не ее муж.

Это делаю я. Определенно я

– подчеркнула Кортни.

Кардашьян объяснила напряженные отношения с сестрами

По словам 47-летней звезды, Трэвис просто интроверт и не стремится постоянно находиться в центре семейной жизни Кардашьян. Этим он отличается от ее бывшего партнера Скотта Дисика, который, по ее словам, всегда хотел быть частью семьи.

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Кортни также призналась, что иногда не находит общего языка с сестрами и чувствует непонимание с их стороны. В то же время она работает над этими проблемами с психотерапевтом.

Телезвезда подчеркнула, что больше не хочет зависеть от критики в интернете, а главным приоритетом для нее остаются собственное счастье, брак и дети.

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Степан Гафтко

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