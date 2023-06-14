Кортеж "правої руки" кадирова делімханова потрапив під артобстріл - Центр нацспротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Кортеж депутата держдуми росії адама делімханова, якого називають "правою рукою" глави Чечні рамзана кадирова, потрапив під артобстріл, повідомляє Центр національного спротиву у Telegram, пише УНН.
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"Кортеж Адама Делімханова потрапив під артобстріл. Чудовий приклад того, як володіння інформацією про пересування ворога дає можливість зловити навіть "велику рибу", - ідеться у повідомленні ЦНС.
Доповнення
Російські ЗМІ повідомили, що на війні рф проти України "поранено" депутата держдуми росії адама делімханова, якого називають "правою рукою" глави Чечні рамзана кадирова. РосЗМІ повідомляють, що поранення нібито не смертельні.
Також у своїх соцмережах кадиров заявив, що не може зв'язатися з делімхановим, і просить українську розвідку надати інформацію.
Однак згодом в росЗМІ з'явилася інша "версія": командир "спецназу" "Ахмат" апті алаудінов начебто заявив, що нібито делімханов живий і "перебуває в Чечні". При цьому ЗМІ зауважують, що майже одночасно в телеграм-каналі, пов'язаному з алаудіновим, з'явилося повідомлення, що алаудінов "збирається вирушити на пошуки делімханова".
При цьому телеграм-каналами шириться повідомлення від екскомандира 72-ої бригади зс рф романа веневітіна, якого раніше «вагнер» брав у полон, що позиції делімханова нібито "злив" «вагнер».