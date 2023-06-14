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Кортеж "правой руки" кадырова делимханова попал под артобстрел - Центр нацсопротивления

Киев • УНН

 • 1123547 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Кортеж депутата госдумы россии адама делимханова, которого называют "правой рукой" главы Чечни рамзана кадырова, попал под артобстрел, сообщает Центр национального сопротивления в Telegram, пишет УНН.

Кортеж "правой руки" кадырова делимханова попал под артобстрел - Центр нацсопротивления

Цитата

"Кортеж Адама Делимханова попал под артобстрел. Отличный пример того, как владение информацией о передвижении врага дает возможность поймать даже "крупную рыбу", - говорится в сообщении ЦНС.

Дополнение

Российские СМИ сообщили, что на войне рф против Украины "ранен" депутат госдумы россии адам делимханов, которого называют "правой рукой" главы Чечни рамзана кадырова. РосСМИ сообщают, что ранения якобы не смертельные.

Также в своих соцсетях кадыров заявил, что не может связаться с делимхановым, и просит украинскую разведку предоставить информацию.

Однако впоследствии в росСМИ появилась другая "версия": командир "спецназа" "Ахмат" апти алаудинов якобы заявил, что якобы делимханов жив и "находится в Чечне". При этом СМИ отмечают, что почти одновременно в телеграм-канале, связанном с алаудиновым, появилось сообщение, что алаудинов "собирается отправиться на поиски делимханова".

При этом российскими телеграм-каналами распространяется сообщение от экс-командиа 72-й бригады вс рф романа веневитина, которого ранее «вагнер» брал в плен, что позиции делимханова якобы "слил" "вагнер".

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