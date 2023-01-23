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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Корпоративне волонтерство: за рік понад 2 тис. працівників МХП долучилися до благодійних акцій компанії

Київ • УНН

 • 1790159 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Протягом 2022 року до корпоративного волонтерського руху МХП долучилися 2383 працівників компанії. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.

Корпоративне волонтерство: за рік понад 2 тис. працівників МХП долучилися до благодійних акцій компанії

Деталі

У порівнянні з 2021 роком, показник залученості працівників у волонтерські акції зріс на 35%. Тоді показник унікальних волонтерів становив понад 1700 людей. Натомість 2022 року фактично кожен 11-й співробітник брав участь у волонтерських проєктах МХП та благодійного фонду “МХП – Громаді”. Загалом кількість волонтерських залучень становила понад 4 тисячі. Тобто люди волонтерили не в одному, а в кількох проєктах: приміром, здавали кров та долучалися до роздачі гуманітарної допомоги чи ініціювали висадку картоплі разом з колегами для місцевих ВПО.

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну змінилася не лише кількість учасників, й самі активності, до яких долучалися працівники. До вже щорічних традиційних Днів донора МХП, прибирань територій та висаджування дерев, підготовки подарунків до свят додалися робота в гуманітарних штабах, формування та розвезення продуктових наборів, виготовлення тушонок і маскувальних сіток тощо.

Серед найчисельніших проєктів, які підтримали працівники МХП, стали:

Толоки – 974 співробітники,

День донора МХП – 635 працівників,

Подарунки дітям до Нового року та Св.Миколая – 311 людини,

Виготовлення тушонок – 145 осіб,

Гуманітарний хаб в офісі МХП у Києві – 113 співробітників.

Цитата

“Торік у компанії змінився підхід до поняття корпоративних активностей. Була розроблена Політика з корпоративного волонтерства. Вона дає всім працівникам компанії розуміння, наскільки на рівні цінностей волонтерство підтримується в МХП. Водночас ми долучалися до проєктів не тому, що нас попросили чи це в тренді – люди самі ініціювали, брали відповідальність на себе, розпочинали проєкти в тих напрямах, де бачили власну можливість допомогти, а їх підтримувало керівництво та інші колеги. Сьогодні волонтерство не лише знижує рівень стресу й дозволяє впорядкувати емоції, але ще й гуртує, посилює віру в майбутнє й завтрашній день. Тож 2023-го ми однозначно продовжимо підтримувати колег у їхньому прагненні робити добрі справи та об’єднуватися заради цього”, – зазначив директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності Павло Мороз.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба" ). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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