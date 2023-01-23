Корпоративное волонтерство: за год более 2 тыс. работников МХП присоединились к благотворительным акциям компании

Детали

По сравнению с 2021 годом, показатель вовлеченности работников в волонтерские акции вырос на 35%. Тогда показатель уникальных волонтеров составил более 1700 человек. Зато в 2022 году фактически каждый 11-й сотрудник участвовал в волонтерских проектах МХП и благотворительного фонда “МХП – Громаді”. В целом количество волонтерских привлечений составило более 4 тысяч. То есть люди волонтерили не в одном, а в нескольких проектах: например, сдавали кровь и участвовали в раздаче гуманитарной помощи или инициировали высадку картофеля вместе с коллегами для местных ВПЛ.

Из-за полномасштабного вторжения hоссии в Украину изменилось не только количество участников, но и сами активности, к которым приобщались работники. К уже ежегодным традиционным Дням донора МХП, уборкам территорий и высадке деревьев, подготовке подарков к праздникам добавились работа в гуманитарных штабах, формирование и развозка продуктовых наборов, изготовление тушенки и маскировочных сеток и т.д.

Среди самых многочисленных проектов, которые поддержали работники МХП, стали:

Толоки – 974 сотрудника,

День донора МХП – 635 работников,

Подарки детям к Новому году и Св.Николая – 311 человека,

Изготовление тушенки – 145 человек,

Гуманитарный хаб в офисе МХП в Киеве – 113 сотрудников.

Цитата

“В прошлом году в компании изменился подход к понятию корпоративных активностей. Была разработана Политика по корпоративному волонтерству. Она дает всем работникам компании понимание, насколько на уровне ценностей волонтерство поддерживается в МХП. В то же время мы участвовали в проектах не потому, что нас попросили или это в тренде – люди сами инициировали, брали ответственность на себя, начинали проекты в тех направлениях, где видели собственную возможность помочь, а их поддерживало руководство и другие коллеги. Сегодня волонтерство не только снижает уровень стресса и позволяет упорядочить эмоции, но еще и объединяет, усиливает веру в будущее и завтрашний день. Поэтому в 2023-м мы однозначно продолжим поддерживать коллег в их стремлении делать добрые дела и объединяться ради этого”, – отметил директор Департамента корпоративной социальной ответственности Павел Мороз.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла с самой большой долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба"). Основатель компании — Юрий Косюк.